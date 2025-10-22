РЕКЛАМА
Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в поселке Пудожгорский
Сегодня 09:00 Медицина
Поделиться

Современный ФАП построили в поселке Пудожгорский Пудожского района.

фото: © Минздрав Карелии

В поселке Пудожгорский Пудожского района Карелии начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

ФАП построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Заведует пунктом Светлана Полина — медик с 37-летним стажем, 28 лет она проработала в Пудожской ЦРБ. Также на ФАПе трудятся медицинская сестра Милана Елизарова и уборщица Евгения Бабкина.

По словам министра, в этом году в Пудожском районе также планируют построить фельдшерско-акушерский пункт в Подпорожье и врачебную амбулаторию в Шальском.

Ранее мы писали, что новый ФАП в поселке Пийтсиеки начал работу в Суоярвском округе. 

