Новый ФОК для лыжников и биатлонистов появится в городе горняков Карелии к концу 2023 года

В Костомукше планируют открыть новый спортивный комплекс к началу следующего лыжного сезона.

Премьер-министр Карелии Александр Чепик проверил ход строительства объектов в Костомукше. Среди них - лыжный комплекс, сообщили в правительстве республики.

Физультурно-оздоровительный комплекс предназначен для круглогодичной подготовки лыжников и биатлонистов к стартам. Новая трасса и помещения будут доступны и жителям, которые занимаются лыжами самостоятельно. Центр сможет принять до 400 человек в сутки. В нем создадут все условия для спортсменов: вакс-кабины для подготовки лыж, медицинские и массажные кабинеты, тренерские, раздевалки, санузлы.

Строит объект местная компания «Инкод». Сейчас подрядчик монтирует металлокаркас и бетонирует колонны здания.

«По графику окончание строительства - октябрь 2023 года. Планируем к началу следующего лыжного сезона открыть двери нового центра», - сказал глава администрации Костомукши Сергей Новгородов.

Лыжный комплекс строят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

«В Костомукше есть опытные тренеры, лыжники и биатлонисты достигают самых высоких результатов. Если укреплять материальную базу, мы поможем костомукшским спортсменам занять достойное место в России»,- отметил Александр Чепик.

По словам премьер-министра, создание самого современного лыжного комплекса привлечет в Костомукшу спортсменов и сборные команды из других регионов, что позволит загрузить гостиницы в туристское межсезонье. В планах - реализовать идею в других городах Карелии.

«Исходя из финансирования постараемся, чтобы в разных районах были спортивные базы, которые в межсезонье помогут загрузить наши туристические объекты», - пояснил Александр Чепик.