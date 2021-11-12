Новый год пришел к жителям теплых и уютных домов «Баренц Групп» в Петрозаводске

Строительная компания «Баренц Групп» любит радовать своих маленьких новоселов!

Поэтому организовала новогодний праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки для маленьких жителей ЖК «Курс» и ЖК «Изумрудный».



Дети и родители вместе со сказочными героями пели песни, водили хороводы, читали стихи, участвовали в конкурсах — заряжались новогодним настроением.

Скоро праздник придет и к следующим новоселам. Каждый, кто хочет получить свое новогоднее настроение, уют и тепло в новой квартире «Баренц Групп», может обратиться в отдел продаж в группе vk.me/talojrvi или по телефону: 331-331.

Адреса офисов продаж: пр. Карла Маркса, 1А, ул. Береговая, 1, бул. Интернационалистов, 8.