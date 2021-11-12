890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Готовится продажа остатков бывшего военного городка на территории памятников архитектуры в Карелии 4
Сегодня 11:01
Рыбаки представляют угрозу памятникам архитектуры в Карелии, считают в Управлении по охране 7
Сегодня 12:50
«Нам, что, неделю под открытым небом жить?» 13
Сегодня 16:33
Путин объяснил, почему не может выступить против QR-кодов 23
Сегодня 09:00
Улицу в Петрозаводске затопило канализационными стоками (ВИДЕО) 24
Сегодня 09:42

Новый год пришел к жителям теплых и уютных домов «Баренц Групп» в Петрозаводске

Новости. Общество
17:09, 20 Декабря 2021
фото: © Баренц Групп

Новости партнеров

Строительная компания «Баренц Групп» любит радовать своих маленьких новоселов!

Поэтому организовала новогодний праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки для маленьких жителей ЖК «Курс» и ЖК «Изумрудный».

Дети и родители вместе со сказочными героями пели песни, водили хороводы, читали стихи, участвовали в конкурсах — заряжались новогодним настроением.

Скоро праздник придет и к следующим новоселам. Каждый, кто хочет получить свое новогоднее настроение, уют и тепло в новой квартире «Баренц Групп», может обратиться в отдел продаж в группе vk.me/talojrvi или по телефону: 331-331.

Адреса офисов продаж: пр. Карла Маркса, 1А, ул. Береговая, 1, бул. Интернационалистов, 8.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели

Чтиво

17.12.2021 15:57
Личное мнение
Местному самоуправлению в России посвящается 12
Или почему поток людей из провинции в Москву не уменьшится, а качество управленцев в городах продолжит падать.
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»