«Новый год уже в семье»: в Петрозаводске пройдет благотворительная выставка-раздача бездомных кошек

Жители Петрозаводска могут помочь кошкам из приюта обрести свой новый дом.

В воскресенье, 15 декабря, с 11:00 до 17:00 в торгово-развлекательном комплексе ЛОТОС PLAZA, на 0 этаже второй очереди (рядом с зоомагазином «Зоомир»), пройдет специальное благотворительная выставка-раздача бездомных кошек.

Приют для животных и сотрудники ТРК приглашают всех неравнодушных людей посетить выставку и подарить любовь бездомным котикам. Все животные, участвующие в выставке, уже стерилизованы, привиты, приучены к лотку и с нетерпением ждут своих новых хозяев.

Если у вас нет возможности взять котика, вы можете помочь приюту, принеся корм или амуницию для питомцев. Или помочь материально.

Отмечается, что, для того чтобы забрать котика, необходимо иметь при себе паспорт и переноску для животного. Кроме того, все животные отдаются по договору с испытательным сроком.