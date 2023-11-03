Новый храм в Петрозаводске обрел все пять куполов

Стройка началась осенью 2012 года.
Как сообщили в паблике «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка», на новом храме обустроили пять куполов.
Отметим, церковь возвели на пересечении улиц Ровио и Торнева по проекту петрозаводского архитектора Людмилы Беляевой.
Здание высотой 15 метров по своей стилистике напоминает древние храмы Новгорода и Пскова.
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