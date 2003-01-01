Новый храм в Питкярантском районе построили всего за 3 месяца

В деревне Хийденсельге построили новую церковь в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Сегодня в деревне Хийденсельге Питкярантского района завершилось строительство храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», сообщили в Информационном портале Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.

— Храм был построен за 3 месяца. Уже благоустроена и прихрамовая территория. Здесь пока нет иконостаса, он будет установлен через 3 недели. По благословению митрополита Константина малое освящение храма будет совершено завтра, 20 сентября, в 13:00, — отметили там.

На протяжении последних 20 лет богослужения в Хийденсельге проводились в здании кухни детского сада. В прошлом году благотворители предложили построить в деревне церковь. Для этих целей приходу Питкяранты в бессрочную аренду был выделен земельный участок.

— Проект храма разрабатывался архитектурным отделом Питкярантского СМУ, которое и ведёт строительство. Объем здания — 570 кв. м., общая площадь — 61 кв. м. Над куполом храма имеется колокольня с 8 колоколами, оснащенная электронной системой управления звонами, — рассказали в группе «Православие в Карелии».