890x80
Реклама
Дайверы обнаружили затонувший корабль в Ладожском озере у монастыря в Карелии
Сегодня 09:20
На севере Карелии разгорелся конфликт между туристами и местными жителями
Сегодня 10:40
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
Сегодня 13:40
В Карелии желающим подписать контракт с военкоматом обещают зарплату от 200 тысяч рублей
Сегодня 15:10

Новый инвентарь поступил в спортшколу олимпийского резерва в райцентре Карелии

Новости. Общество
18:00, 26 Мая 2022
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

Новости партнеров

Для воспитанников отделения лыжных гонок спортшколы в Кондопоге закупили лыжные ботинки, мази и лыжи.

Спортивная школа олимпийского резерва Кондопоги продолжает обновлять свой инвентарь в рамках нацпроекта «Демография». Воспитанникам отделения лыжных гонок закупили 37 пар лыжных ботинок, мази и лыжи, сообщили в Минобразования и спорта республики.

Лыжные гонки — популярный вид спорта в Кондопожском районе. На отделении спортшколы занимается около 300 человек. В минувшем зимнем сезоне лыжники показали достойные результаты. Трое воспитанников спортшколы выполнили норматив на присвоение звания «Кандидат в мастера спорта России», ребята показали хорошие результаты на Первенстве России и на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда».

В министерстве напомнили, в прошлом году благодаря нацпроекту спортивная школа приобрела лыжи, лыжероллеры, крепления, палки и парафины.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.05.2022, 00:10
Босоножки китайского бренда расплавилась на ногах девушки
25.05.2022, 07:00
Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
23.05.2022, 16:59
Стало известно, когда холод уйдет из Карелии
23.05.2022, 22:00
«Макдональдс» в России будет обозначать слово из двух букв
22.05.2022, 08:54
Любарский: «Петрозаводску повезло…»
24.05.2022, 09:41
Туристы выбирают три озера в Карелии для отдыха летом

Аналитика

Сегодня 18:51
Тема недели
«Прощай, Евгений, и прости!»
В селе Шелтозеро Прионежского района Карелии простились с 24-летним Евгением Чубариным, погибшим под Мариуполем.
Кто в правительстве Карелии самый богатый
25.05.2022 15:25
Дмитрий Фабрикантов: «Будущее Карелии — в развитии промышленности»
25.05.2022 15:23
«Я не позволю себя оскорблять!»
24.05.2022 15:24
Камень точит не вода: Международный форум камнеобработки состоялся в Петрозаводске
24.05.2022 15:06
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:40
Личное мнение
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
России необходимо вернуться к системе отечественного медицинского образования, заявил спикер парламента Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович.
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
архив чтиво

Медиа

Более 800 человек приняли участие в спортивном празднике «Забег.РФ» в Петрозаводске
23.05.2022 11:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.