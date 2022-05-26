Новый инвентарь поступил в спортшколу олимпийского резерва в райцентре Карелии

Для воспитанников отделения лыжных гонок спортшколы в Кондопоге закупили лыжные ботинки, мази и лыжи.

Спортивная школа олимпийского резерва Кондопоги продолжает обновлять свой инвентарь в рамках нацпроекта «Демография». Воспитанникам отделения лыжных гонок закупили 37 пар лыжных ботинок, мази и лыжи, сообщили в Минобразования и спорта республики.

Лыжные гонки — популярный вид спорта в Кондопожском районе. На отделении спортшколы занимается около 300 человек. В минувшем зимнем сезоне лыжники показали достойные результаты. Трое воспитанников спортшколы выполнили норматив на присвоение звания «Кандидат в мастера спорта России», ребята показали хорошие результаты на Первенстве России и на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда».

В министерстве напомнили, в прошлом году благодаря нацпроекту спортивная школа приобрела лыжи, лыжероллеры, крепления, палки и парафины.