Новый клип Артура Пирожкова собрал полмиллиона просмотров за три часа (ВИДЕО)

Новый клип Александра Реввы (псевдоним Артур Пирожков) бьет рекорды в сети.

Новый клип Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, только за первые три часа после премьеры в Сети набрал более полумиллиона просмотров, пишет издание News.ru. А за четыре дня его просмотрели 6 миллионов раз.

Новая песня артиста называется "Она решила сдаться" и повторяет историю Алладина и принцессы Жасмин.

В роли Алладина выступает сам шоумен, в роли Джина - его давний друг и неизменный коллега Михаил Галустян. Примечательно, что большая часть клипа посвящена диалогам Джина и Алладина, в нём есть отсылки и к мультфильму, и к игровому ремейку.

Роль принцессы Жасмин в клипе досталась звезде шоу "Холостяк" Наталье Горожановой. Сюжет незамысловат: Алладин просит Джина "влюбить" в него Жасмин, главный герой переодевается в принца и сватается к принцессе. По ходу действия девушка меняет наряды, венчает историю и клип поцелуй.

Сама Гоожанова осталась в восторге от клипа, о чём и написала на своей страничке.

Ура! Вот и результаты наших трудов! Она решила сДАться! Я счастлива, что смогла стать частью этой музыкальной сказки и - не постесняюсь этого слова - настоящего шедевра!!! - делится впечатлениями девушка.