Подписаться
Новости. Культура
21:40, 27 Октября 2019
фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Новый клип Артура Пирожкова собрал полмиллиона просмотров за три часа (ВИДЕО)

Загрузка...

Новый клип Александра Реввы (псевдоним Артур Пирожков) бьет рекорды в сети.

Новый клип Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, только за первые три часа после премьеры в Сети набрал более полумиллиона просмотров, пишет издание News.ru. А за четыре дня его просмотрели 6 миллионов раз.

Новая песня артиста называется "Она решила сдаться" и повторяет историю Алладина и принцессы Жасмин.

В роли Алладина выступает сам шоумен, в роли Джина - его давний друг и неизменный коллега Михаил Галустян. Примечательно, что большая часть клипа посвящена диалогам Джина и Алладина, в нём есть отсылки и к мультфильму, и к игровому ремейку.

Роль принцессы Жасмин в клипе досталась звезде шоу "Холостяк" Наталье Горожановой. Сюжет незамысловат: Алладин просит Джина "влюбить" в него Жасмин, главный герой переодевается в принца и сватается к принцессе. По ходу действия девушка меняет наряды, венчает историю и клип поцелуй.

Сама Гоожанова осталась в восторге от клипа, о чём и написала на своей страничке.

Ура! Вот и результаты наших трудов! Она решила сДАться! Я счастлива, что смогла стать частью этой музыкальной сказки и - не постесняюсь этого слова - настоящего шедевра!!! - делится впечатлениями девушка.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2019, 23:31
СРОЧНО: Медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии (ВИДЕО 18+)
24.10.2019, 16:35
Дрессировщик определил судьбу медведя, напавшего на него во время представления в Карелии
25.10.2019, 10:56
"Я взбесился и убил"
25.10.2019, 14:30
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
25.10.2019, 11:09
Появились подробности смерти пропавшего в Карелии петербуржца
24.10.2019, 21:09
СРОЧНО: Пропавшего в Карелии жителя Петербурга нашли мертвым

Аналитика

25.10.2019 10:56
Обществоведение
"Я взбесился и убил" 4
"Петрозаводский маньяк" рассказал в суде, за что убил девушек, избил до полусмерти знакомого и порезал несовершеннолетнюю подругу.
Гендиректор "Кареллеспрома" захотел получить миллион с заслуженного журналиста Карелии 16
25.10.2019 10:27
Игорь Корсаков: "Такие вопросы не решаются по мановению волшебной палочки" 8
24.10.2019 09:57
Все страхование построено на репутации
23.10.2019 16:40
Почему ипотека лучше, чем аренда
22.10.2019 13:43
Вся аналитика

Чтиво

25.10.2019 14:30
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Умирающий памятник из Заонежья привезли на реанимацию в Петрозаводск 2
25.10.2019 13:56
Радость в семье монтера Фролова 1
24.10.2019 14:32
Пять образов в стиле casual подчеркнут вашу уникальность
22.10.2019 11:57
архив чтиво

Медиа

"СОБЫТИЕ ДНЯ" на ТНТ-ОНЕГО
16.10.2019 20:22
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»