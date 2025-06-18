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Новый кроссовер Lada Azimut показали в Петербурге

Новости. Экономика
00:10, 19 Июня 2025
фото: © скриншот видео

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Принципиально новый кроссовер от АвтоВАЗа удивляет большим количеством собственных разработок и интересным внешним видом.

В Петербурге проходит ПМЭФ-2025. Пожалуй, самым долгожданным событием стала презентация принципиально нового кроссовера от АвтоВАЗа. Название Lada Azimut для него выбирала голосованием команда сотрудников автогиганта. Оно, по задумке, отражает концепцию нового авто, как машины для путешествий и открытий новым мест. Старт производства обещают начать уже в 2026 году. Сейчас идет доработка конструкций авто. В Петербурге пока представили прототип.

Но уже сейчас понятно, что перед нами не копия очередного «китайца», а на этот раз российский автомобиль, в котором почти тысяча оригинальных узлов и деталей, включая кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера, а также новую заднюю подвеску.

В основе нового авто платформа LADA Vesta. Моторы собственного производства будут объемом 1,6 л и 1,8 л и мощностью 120 л.с. и 132 л.с. соответственно. Варианты трансмиссии – 6-ступенчатая механика и вариатор.

Из интересного – высокий клиренс в 208 мм, просторный салон, панорамная крыша, беспроводная зарядка, адаптивный круиз-контроль, двухзонная климат-система, обогрев боковых стёкол, электропривод багажника и много других фишек.

Что касается цены, то пока она не известна. Но руководство АвтоВАЗа обещает, что цена будет ниже, чем на китайские одноклассники. Эксперты в сети говорят о 2,5 млн рублей в базе.

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