Новый литературный журнал появился в Карелии

Литературный журнал «VERBA» создан на базе Петрозаводского государственного университета при поддержке региональных союзов российских писателей и молодых писателей Карелии.

Пилотный выпуск журнала «VERBA» доступен на официальном сайте издания. Внутри — проза, поэзия, художественные переводы, критика — литература и все, что вокруг.

В первый номер вошли работы 16 молодых авторов и их наставников, большинство из них — студенты и сотрудники ПетрГУ. Однако организаторы проекта не планируют ограничивать творчество академическим статусом, возрастом или географией. Уже сейчас на литературной карте платформы, кроме Карелии, отметились Петербург и Кольский полуостров.

«Журнал „VERBA“ — журнал для всех. Всех молодых. Но что такое молодость в литературе? Отсутствие опыта, дерзость, бесцеремонность, разрушение традиций, свобода, будто бы не знающая границ? Если отсутствие опыта необязательное условие молодости автора, но свобода непременное. Молодость, то есть свобода и талант, вдохновляют. В том числе, и на создание университетского молодежного литературного журнала. Судьба его в наших, писательских и читательских руках», — заявила главный редактор издания, писательница Ирина Львова.

В пространстве «VERBA» кандидат биологических наук публикует стихи, журналист дебютирует с литературным переводом, поэт пробует себя в критике, а наставники предупреждают: литература — занятие жесткое.

«VERBA» — это возможность не только публиковаться, но и учиться. С проектом сотрудничают несколько творческих студий: поэтическая лаборатория Светланы Захарченко, которая объединяет поэтов уже четверть века, и писательская мастерская Ирины Львовой, раскрывающая основы творческого письма начинающим прозаикам. Студии также работают на базе университета, но готовы принимать всех, интересующихся литературной деятельностью.



Журнал будет выходить дважды в год. Пока издание ограничивается онлайн-форматом. Также каждый материал имеет PDF-версию.