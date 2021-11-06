Новый максимум инфицирования коронавирусом за сутки зарегистрирован в России - 41 335 случаев

В России, по данным на 6 ноября, выявили 41 335 случаев заражения коронавирусом за сутки - новый рекорд инфицирования.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило за минувшие сутки 41 335 случаев, это новый максимум с начала пандемии.

Как сообщает федеральный Оперштаб, общее число инфицированных увеличилось до 8 755 930. Уже четыре дня число новых выявленных случаев COVID-19 в стране превышает 40 тысяч. В относительном выражении прирост составил 0,47%.

Число вылечившихся после ковида россиян возросло за сутки на 29 201. Всего уже выздоровели 7 535 172 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 188 (днем ранее было 1 192 смерти). Всего с начала пандемии в России умерли 245 635 пациентов. Условная летальность заболевания составляет 2,81%, следует из данных Оперштаба.

Напомним, в Карелии за минувшие сутки зарегистрировали 4 смерти от ковида.