Новый мэр Петрозаводска ответит на вопросы жителей в прямом эфире

12 декабря Инна Колыхматова расскажет об освещении, уборке снега и мусора.

Глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова ответит на вопросы горожан в прямом эфире «ЦУР объясняет». В частности, она расскажет об уборке снега, освещении города, содержании контейнерных площадок и транспортной реформе в Петрозаводске.

Также одной их тем прямого эфира станет подготовка карельской столицы к Новому году.

Прямой эфир пройдет во вторник, 12 декабря, в 18.20. Посмотреть эфир и задать вопросы можно в паблике «Республика Карелия» в VK и «Одноклассниках». Трансляция пройдет в указанных выше соцсетях. Эфир можно посмотреть и на канале ОТР.

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.