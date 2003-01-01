Новый мессенджер Max станет обязательным для предустановки на новые смартфоны в России

С 1 сентября цифровая платформа Max войдёт в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году.

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин. В списке таких программ Max заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023 года.

Как сообщили в правительстве России, разработка цифровой платформы Max ведётся в соответствии с нормами Федерального закона «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который был подписан президентом в конце июня 2025 года. Иными словами, речь идет о первом национальном мессенджере.

Планируется, что на базе Max будет работать многофункциональный сервис обмена информацией. Он обеспечит безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса.

Также с 1 сентября 2025 года отечественный магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на технике, использующей операционные системы iOS и HyperOS. До сих пор RuStore предустанавливался на технике, которая работает с операционными системами Android, HarmonyOS.

Ещё одним распоряжением правительство утвердило список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2026 году. В него добавился один цифровой продукт — с 1 января 2026 года на телевизоры с цифровым блоком управления будет устанавливаться Лайм HD TV.