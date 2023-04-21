Новый междугородный автобусный маршрут появился в Карелии

На автовокзале Петрозаводска рассказали о новом автобусном маршруте до Пряжинского района.

Как следует из сообщения портала «Петрозаводск транспортный», рейсы по маршруту № 106А/104 «Петрозаводск – Кутижма через Падозеро и Падозеро 28 км» будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.



Отправление изПетрозаводска в 19.45.



Кроме того, по пятницам и воскресеньям, вместо рейсов по маршруту № 106А/104 «Петрозаводск – Кутижма через Падозеро и Падозеро 28 км», назначат автоубсы №104 «Петрозаводск – Падозеро – Падозеро 28 км».



Отправление из Петрозаводска также в 19.45.



Наконец, вводятся рейсы по маршруту № 622 «Петрозаводск – Эссойла» с отправлением из Петрозаводска в 20.00.



Из Эссойлы - в 21.30 по пятницам и воскресеньям.