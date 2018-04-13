Новый микрорайон планируют построить в Петрозаводске на берегу Онего

Заброшенную территорию в Петрозаводске решили застроить домами и социальными объектами, сообщается на сайте городского совета.

"В администрации Петрозаводска рассмотрели предложение одной из компаний, желающей застроить заброшенную территорию бывшего ДСК в районе улицы Зайцева. Представитель застройщика подчеркивает, что сейчас территория, находящаяся в его собственности, полностью заброшена. На ней инвестор планирует возвести жилой комплекс с объектами социально-бытового назначения и зелеными насаждениями", - говорится в сообщении.

Представитель компании заверил, что собирается построить детский сад и школу, а прибрежную зону превратить в общедоступную набережную с пешеходными дорожками и сквером.

Создать новый микрорайон компания планирует в течение ближайших десяти лет. Планируется, что под застройку попадет территория площадью около 15 тысяч квадратных метров.

Инициативу бизнеса поддержала и депутат Петросовета Ирина Шарипова, но с одной оговоркой: застройщик должен выполнить свои обязательства по возведению социальных объектов и озеленению территории.

Перед реализацией проекта он должен пройти публичные слушания, а изменения в генеральный план утверждает Петросовет.