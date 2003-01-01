Новый мировой судья назначен в Петрозаводске

Виктория Лялюшко назначена 16 октября на должность мирового судьи судебного участка №15 Петрозаводска.
Пресс-служба парламента Карелии сообщает, что ранее парламентский Комитет по законности и правопорядку поддержал представленную к назначению кандидатуру.
Виктория Лялюшко обладает более чем 20-летним опытом работы в юриспруденции, в том числе около пяти лет в должности судьи. Её кандидатура была утверждена бессрочно, что стало возможным благодаря её предыдущей работе мировым судьёй судебного участка № 15 в Петрозаводске.
Мировые судьи в Российской Федерации являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации и входят в единую судебную систему Российской Федерации, занимая положение первого звена.