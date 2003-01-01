Новый мост через реку Чирко-Кемь досрочно построили в селе в Карелии

Это единственная автомобильная переправа с островом, где расположена часть Юшкозера.

Строительство моста в Калевальском районе через реку Чирко-Кемь досрочно завершено. Новый 102-метровый объект стал единственной автомобильной переправой с островной частью села Юшкозеро в Калевальском районе. Работы выполнило ООО «СП5», специализирующееся на малом мостостроении.



Мост был закрыт с января, а ремонтные работы стартовали в июле. Приемка объекта состоялась сегодня. Старый мост находился в аварийном состоянии.

Напомним, о необходимости ремонта заявили жители. По их словам, зимой переправу не очищали от снега и наледи. В январе автомобиль местной жительницы занесло, и он едва не упал с моста. После обращения в Следком России председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку, после чего мост закрыли. В селе Юшкозеро всего три автомобильных моста. Два других также нуждаются в ремонте, их состояние можно оценить по фото ниже.