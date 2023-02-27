Новый мост в Карелии получил награду как один из самых красивых в России

Федеральное дорожное агентство признало мост через реку Сяпся, введенный в прошлом году в Карелии, одним из самых красивых объектов дорожного хозяйства по итогам строек 2022 года.

Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» министр транспорта Карелии Сергей Шебекин.

«Мы за него получили номинацию, как за один из красивейших объектов инфраструктуры… Мост получился очень красивый. И не только красивый, но и максимально качественный, несмотря на то, что был введен в эксплуатацию практически на год раньше запланированного», — сказал Щебекин.

Двухполосный железобетонный мост построен на автодороге Петрозаводск-Суоярви. Помимо укладки асфальтового полотна протяженностью почти 79 метров, карельская компания «ПСК-Строитель» установила подходы к нему и благоустроила прилегающую территорию. Строительство моста финансировалось по региональной программе «Развитие транспортной системы». Общая стоимость объекта превысила 277 миллионов рублей.