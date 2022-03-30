Новый офис МФЦ откроют на Древлянке в Петрозаводске

В сентябре в Петрозаводске планируют открыть еще один офис Многофункционального центра.

Офис МФЦ будет располагаться в микрорайоне Древлянка. Соответствующую инициативу главы Карелии Артура Парфенчикова депутаты республиканского Законодательного собрания одобрили в середине февраля. На создание нового офиса Многофункционального центра парламентарии выделили 32,5 млн рублей из регионального бюджета, сообщили в администрации города.

Сегодня в отделах МФЦ горожан могут получить порядка 200 государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». У клиентов есть возможность распечатать сертификат об иммунизации COVID-19, оплатить госпошлину безналичным способом, а также получить доступ к Единому порталу государственных и муниципальных услуг.

В перспективе новые офисы МФЦ появятся и в других районах карельской.