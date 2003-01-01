Новый памятник открыли в окрестностях Петрозаводска

В поселке Виданы прошла церемония открытия памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне

Недалеко от Петрозаводска на перекрёстке дорог Новых Виданов и Виданов позавчера, 23 июня, состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию памятника воинам РККА и истребительного батальона НКВД КФССР. Об этом сообщили в администрации Пряжинского района.

На митинге присутствовали руководители и сотрудники МВД Карелии, ветераны органов внутренних дел, жители Пряжинского района и представители государственных и муниципальных органов власти республики.

Память героев почтили минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника.