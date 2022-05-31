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Новый подрядчик четыре месяца будет убирать улицы Петрозаводска за 108 млн рублей

Новости. Общество
06:40, 02 Июня 2022
фото: администрация Петрозаводска

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С 1 июня Кондопожское ДРСУ приступило к уборке улиц Петрозаводска, сообщили в администрации города.

Уборка ведется как ручным, так и механизированным способом – на улицы выехали поливальные и подметальные машины, дорожные пылесосы, грейдеры.

Контракт заключен на четыре месяца – с 1 июня по 30 сентября. Кондопожское ДРСУ будет заниматься уборкой смета и мусора, мелким ямочным ремонтом, покосом травы, профилированием грунтовых дорог, содержанием дорожных знаков.

В администрации отметили, что новый контракт на летнее содержание улично-дорожной сети включает в себя уборку одного миллиона квадратных метров так называемых «белых пятен», расположенных в частности в ТИЗ «Усадьба» и новых микрорайонах Древлянки.

Кроме того, новому подрядчику предстоит выполнить работы, с которыми не справилась предыдущая подрядная организация ООО «ТехРент».

«Очевидно, что уборка зимнего смета не завершена. Продолжит их выполнять уже новый подрядчик. Это не значит, что работы будут оплачены дважды. За неисполненные обязательства «ТехРент» предъявлены штрафные санкции, а неисполненные объемы работ оплачиваться не будут», – сообщила заместитель главы города – председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова.

В мэрии сообщили, что сумма муниципального контракта, заключенного с «Кондопожским ДРСУ», – около 108 млн рублей.

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