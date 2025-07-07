Новый подрядчик пообещал не затягивать капремонт школы в Лахденпохье

Ход работ вместе с администрацией района контролируют родители, которых волнует, когда их дети пойдут в обновленную школу.

В Лахденпохье новый подрядчик приступил к капитальному ремонту здания школы. Работами теперь занимается «Строительная Карельская компания» (ООО «СКК-Строй»).



Новый подрядчик работает по госконтрактам с 2017 года, последние три из них специализируется на ремонте образовательных организаций в разных районах Карелии.



«Очень важно, что заказчики не имеют претензий к качеству работ и срокам их исполнения», - отмечают в администрации Лахденпохского района.



Сразу после заключения договора новая подрядная организация оценила объем работ, потребность в материалах. Строителям в том числе придется устранять недоделки за предшественниками, поэтому пришлось готовить новый проект.



«В любом случае, затягивать ремонтные работы не будем, - пообещал главный инженер ООО «СКК-Строй» Максим Дячук.





Вместе со специалистами администрации за ходом ремонта следят родители.



«Мой сын в этом году пойдет в первый раз в первый класс. Я очень хочу, чтобы мой ребенок учился в современной школе. Завершения ремонта здания все мы, родители, ждем с нетерпением. Надеемся, что новая подрядная организация не подведет, и наши дети придут в комфортные и красивые классы», - сказала мама будущего первоклассника Алеся Мехнина.



Напомним, что предыдущая подрядная организация с обязательствами не справилась. Контракт с ней расторгли из-за срыва сроков, а УФАС внесла фирму в реестр недобросовестных поставщиков.