Новый подрядчик пообещал не затягивать капремонт школы в Лахденпохье

Ход работ вместе с администрацией района контролируют родители, которых волнует, когда их дети пойдут в обновленную школу.
В Лахденпохье новый подрядчик приступил к капитальному ремонту здания школы. Работами теперь занимается «Строительная Карельская компания» (ООО «СКК-Строй»).
Новый подрядчик работает по госконтрактам с 2017 года, последние три из них специализируется на ремонте образовательных организаций в разных районах Карелии.
«Очень важно, что заказчики не имеют претензий к качеству работ и срокам их исполнения», - отмечают в администрации Лахденпохского района.
Сразу после заключения договора новая подрядная организация оценила объем работ, потребность в материалах. Строителям в том числе придется устранять недоделки за предшественниками, поэтому пришлось готовить новый проект.
«В любом случае, затягивать ремонтные работы не будем, - пообещал главный инженер ООО «СКК-Строй» Максим Дячук.
Вместе со специалистами администрации за ходом ремонта следят родители.
«Мой сын в этом году пойдет в первый раз в первый класс. Я очень хочу, чтобы мой ребенок учился в современной школе. Завершения ремонта здания все мы, родители, ждем с нетерпением. Надеемся, что новая подрядная организация не подведет, и наши дети придут в комфортные и красивые классы», - сказала мама будущего первоклассника Алеся Мехнина.
Напомним, что предыдущая подрядная организация с обязательствами не справилась. Контракт с ней расторгли из-за срыва сроков, а УФАС внесла фирму в реестр недобросовестных поставщиков.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание