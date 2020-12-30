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Новый подрядчик придет достраивать приемный покой БСМП в Петрозаводске

Новости. Общество
18:40, 30 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Заключены контракты на строительство детского сада в Ляскеля и достраивание двух объектов здравоохранения.

Контракты на строительство детского сада в поселке Ляскеля, ангиографического отделения Республиканской больницы имени В. А. Баранова и приемного отделения Больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске были заключены 29 декабря. Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на министра строительства, ЖКХ и энергетики региона Виктора Россыпнова.

Возведение объектов замедлилось по вине недобросовестных подрядчиков, договоры с которыми расторгнуты.

В новом аукционе на строительство детского сада в Ляскеля приняли участие восемь компаний. Две организации, снизившие в ходе аукциона стоимость строительства более чем на 40 миллионов рублей, Управление капитального строительства республики по ряду критериев сочло недобросовестными. Эти претенденты были отклонены от участия. Правильность выводов УКСа было подтверждено Управлением Федеральной антимонопольной службы по Карелии.

По итогам аукциона был заключен контракт на сумму 195 млн рублей с компанией "СК Гарант" из Перми. Планируется, что строительство детского сада на 110 мест будет завершено в четвертом квартале 2021 года.

Аукциона на достраивание ангиографического отделения Республиканской больницы и приемного покоя БСМП выиграла московская компания "Агат", которая будет возводить школу в  Деревянке.

Стоимость контракта по завершению работ в ангиографическом отделении Республиканской больницы составляет 34,2 млн рублей, в приемном покое БСМП − 53,7 млн рублей. Оба объекта должны быть завершены к 1 июля 2021 года. Все необходимое медицинское оборудование было уже закуплено.

Строительство детского сада в Ляскеля, ангиографического отделения Республиканской больницы и приемного покоя БСМП ведется по федеральной целевой программе развития республики, напомнили в правительстве Карелии.

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