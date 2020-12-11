Новый подрядчик сорвал сроки ремонта аварийного моста в поморском селе Карелии, как и предыдущий

Аварийный мост в селе Нюхча новый подрядчик должен был отремонтировать к 10 декабря, однако, как и предыдущий, не справился к сроку.

Обратившиеся в редакцию "Столицы на Онего" жители Нюхчи рассказали, что "10 декабря прошло, а ремонтные работы так и не закончены".

Кроме этого, жители села возмущены тем, что строители жгут останки старого моста прямо на берегу реки.

Напомним, у аварийного моста в поморском селе Нюхча в середине октября появился новый подрядчик. Как сообщили в министерстве дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии, победителем муниципального аукциона на проведение ремонтных работ стало ООО "Союз", а новым сроком сдачи объекта определено 10 декабря.

©Валерий Поташов/Столица на Онего

Напомним, в нынешнем году в селе Нюхча Беломорского района планировалось отремонтировать 124-метровый деревянно-металлический мост, который связывает это старинное поморское поселение с железнодорожной станцией. На эти цели республиканские власти выделили 34 миллиона рублей, по итогам конкурса контракт был заключен с фирмой "Микарт", а завершить работы планировалось к концу сентября.

Однако фирма к ним так и не приступила, и местным властям пришлось расторгнуть этот контракт по причине неисполнения ни одного из его пунктов.

Теперь жители Нюхчи сообщают о проблемах, которые возникли уже с новым подрядчиком.

О ситуации вокруг ремонта моста в старинном поморском селе читайте в статье "Нюхотская рулетка".