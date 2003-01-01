Новый подрядчик ускорил ход капитального ремонта Лахденпохской школы

Текущий этап работ на объекте проверил Глава республики Артур Парфенчиков. Обновление образовательного учреждения в карельском Приладожье ведут по нацпроекту «Молодежь и дети».

Капитальный ремонт Лахденпохской средней школы стартовал в прошлом году. Он рассчитан на двухлетний цикл работ. Начинавший ремонт подрядчик, выигравший аукцион на проведение работ, выбился из графика и с задачей не справился. 29 мая 2025 года контракт с ним был расторгнут. Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия внесло подрядную организацию в реестр недобросовестных поставщиков.

— Такие вещи мы стараемся доводить до конца, чтобы подрядчики, наши потенциальные партнеры серьезно относились к своим контрактным обязательствам, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

В июне на объект зашел новый подрядчик — ООО «СКК-Строй». Компания постепенно нагоняет график работ.

— Новый подрядчик уже зарекомендовал себя с положительной стороны на нескольких региональных объектах, — отметил глава Карелии.

К началу 2025-2026 учебного года по информации подрядной организации, планируется выполнить основной объем работ по ремонту левого крыла здания. Это необходимо для того, чтобы начать образовательный процесс. Завершение полного объема работ по капитальному ремонту здания планируется этой осенью.

— На данном этапе мы проводим работы по вентфасаду, отоплению, водоснабжению, водоотведению, также занимаемся электрикой, ремонтируем кровлю. Первое крыло мы планируем открыть до 1 сентября, чтобы дети пошли в школу, остальную часть здания — до конца сентября, — поделился мастер строительно-монтажных работ Дмитрий Кириллин. — После предыдущего подрядчика приходится нагонять график работ.

Сейчас на объекте трудится около 30 строителей. Для жителей города ремонт родной школы — долгожданное событие.

— Жители Лахденпохьи, педагоги, родители очень ждали этого ремонта. Мы переживали, когда недобросовестный подрядчик затягивал производство работ. Благодарны Правительству республики, Артуру Олеговичу за то, что совместно с администрацией этот вопрос был решен, и работы возобновились, — отметила директор Лахденпохской спортивной школы Ирина Каява. — Школа преображается, поэтому мы бы хотели, чтобы следующим этапом стал косметический ремонт внутренних помещений.

Артур Парфенчиков поручил Министерству образования и спорта и спорта республики проработать возможность выполнения косметического ремонта школы в последующие летние сезоны, а также организовать благоустройство прилегающей территории.

— Федеральная программа даже при региональном софинансировании направлена, прежде всего, на капитальный ремонт зданий. В последующие каникулярные периоды продолжим постепенно приводить школу в порядок в части косметики, новой мебели и т. д., — сказал Артур Парфенчиков.

Напомним, что в 2025 году по нацпроекту «Молодежь и дети» капитальные ремонты проводят в 14 школах в 8 муниципальных образованиях Карелии. На шести объектах работы продолжаются с прошлого года. Это школы № 12, 29, 35 и 45 в Петрозаводске, а также школы в Лахденпохье и Кончезере.

В 2025 году работы стартовали еще в 8 учреждениях: в школах № 3 в Кеми, № 7 и № 39 в Петрозаводске, № 4 в Сегеже, № 3 в Беломорске, а также школы в поселках Кубово, Авдеево и Ляскеля.

Кроме того, масштабные работы продолжаются и в петрозаводской школе № 3, ремонт которой завершается за счет средств регионального бюджета. А по программе развития сельских территорий стартовали работы в историческом здании Сортавальской школы.