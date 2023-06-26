Новый поезд до Симферополя запускают этим летом

При этом железнодорожники должны зафиксировать цены.

C 5 июля из Москвы до Симферополя и обратно можно будет добраться новым поездом №491/492. Вначале он будет ходить через день, а с 19 июля до 3 сентября – ежедневно.



Самое интересное, что на этом маршруте не будет действовать знаменитое динамическое ценообразование – цены на билеты будут фиксированными. Точное расписание и стоимость проезда знает проект «Жизнь и кошелек».