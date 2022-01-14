Новый политический год в Карелии начался с отставки главы администрации Кемского района

За два года в должности главы администрации Кемского района Дмитрий Петров, развернувший активную работу в соцсетях, успел побывать в центре нескольких скандалов.

В канун новогодних праздников глава Карелии Артур Парфенчиков послал в Кемь своего заместителя по внутренней политике Игоря Корсакова, чтобы тот организовал проверку подготовки района к отопительному сезону. Уже тогда было очевидно, что проверку Петров не выдержит.

Итогом приезда Корсакова стало заявление Дмитрия Петрова об отставке - власти республики признали неэффективной работу главы администрации Кемского района в период подготовки сетей к зиме.

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