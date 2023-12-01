Новый автобус появится с школе поселка в Карелии

Найстенъярвская средняя школа получит новый ПАЗ.

Средняя школа поселка Найстенъярви в Карелии получит новый автобус. Это стало следствием соглашения Минобраза Карелии и министерства промышленности и торговли РФ.

О новом транспорте рассказали в официальном паблике администрации Суоярвского муниципального округа.

«Общее количество мест для перевозки обучающихся — 22. Автобус выполнен в северном исполнении с дополнительно утепленным салоном: стеклопакеты, утепленный пол и двери, 2023 года выпуска», — написали в паблике.