Новый автобус появится с школе поселка в Карелии

Найстенъярвская средняя школа получит новый ПАЗ.
Средняя школа поселка Найстенъярви в Карелии получит новый автобус. Это стало следствием соглашения Минобраза Карелии и министерства промышленности и торговли РФ.
О новом транспорте рассказали в официальном паблике администрации Суоярвского муниципального округа.
«Общее количество мест для перевозки обучающихся — 22. Автобус выполнен в северном исполнении с дополнительно утепленным салоном: стеклопакеты, утепленный пол и двери, 2023 года выпуска», — написали в паблике.
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