Новый причал и водные маршруты свяжут Ленобласть и Карелию

Два региона развивают туристические направления.

Новые дорожные и водные маршруты разрабатывают между Ленобластью и Карелией. Об этом сообщили в телеграм-канале «Админка Ленобласти».

Особое внимание уделят самым большим островам на Ладожском озере в районе населенного пункта Салми. Этот вопрос с заместителем премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики обсудил председатель комтранса Ленобласти Михаил Присяжнюк.

Работы стартуют в 2025 году. В районе Салми планируют строительство нового пассажирского причала для круизного и скоростного флота. Также создадут большой кластер, способный принимать туристов, прибывающих железнодорожным, автомобильным и водным транспортом.

В августе 2025 года к этим островам зайдет Большая Регата, организованная в рамках ленинградского фестиваля «Ладога Фест».