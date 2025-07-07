«Новый рекорд Карелии»: спортсмены из Петрозаводска заняли призовые места на соревнованиях по триатлону в Питере

Соревнования проходили в рамках фестиваля «Медный всадник» 12 июля.

Петрозаводчане Василий Соловьев и Дмитрий Попов успешно представили республику на Всероссийских соревнованиях по триатлону в Санкт-Петербурге.

Василий Соловьев занял второе место на «железной» дистанции. Он преодолел 226 км за 9 часов и 6 минут.

— Второе место в абсолютном зачете на самой крутой «железке» России. Новый рекорд Карелии в тяжелейших условиях. Жара под 30. На беге накрыло всех. Последние 10 км судорогами схватило ноги, но терпел до последнего. Рад, что я это сделал. Рад, что дотерпел. Теперь я настоящий триатлет, — сказал Василий Соловьев на своей странице в соцсети.

Василий Соловьев — мастер спорта России по биатлону, тренер СШОР СКА. В последние несколько лет успешно выступает в триатлоне и имеет разряд КМС.

Дмитрий Попов занял пятое место в абсолютном зачете. Он преодолел дистанцию за 9 часов и 18 минут.