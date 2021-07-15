Новый рекорд смертности от коронавируса зафиксирован в России

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 799 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 25 704 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 951 (11,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 5 907 999 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 300 908.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 21 932 человека.

Летальных случаев за все время: 146 868, за прошедшие сутки скончались 799 человек — больше, чем когда-либо с начала пандемии.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 157,9 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 577 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16.07.2021 остаётся 1 142 271 человек.