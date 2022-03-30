Новый ресторан появится на набережной Петрозаводска

Административной здание у лодочной станции на набережной столицы Карелии переделают под заведение общественного питания.

Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский, отвечая сегодня на планерном совещании на вопрос горожан о появившимся заборе у административного здания у лодочной станции.

«Там, где „Век“ построил здание, действительно планируется ресторан. Сейчас идут подготовительные работы по благоустройству и т. д. Никаких противопоказаний с точки зрения соблюдения законодательства к тому, чтобы там было заведение общественного питания, нет. Более того, на мой взгляд, оно там и необходимо, потому что мы саму набережную, где вело-пешеходная зона, закрываем от разного рода торговли, но полностью закрыть объект от общепита — не самая разумная идея. Постоянно получаю в ВКонтакте вопрос от горожан о том, где можно поесть и попить. И, безусловно, ресторан „Фрегат“ полностью этот вопрос не закрывает. Нужно, чтобы на набережной было, где людям и пройтись, и поесть», — отметил глава Петрозаводска.