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Новый руководитель администрации района в Карелии попала под санкции прокуратуры после назначения

Новости. Общество
10:38, 22 Января 2022
фото: © ГТРК «Карелия»

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Суд по требованию прокуратуры Кемского района Карелии привлек к административной ответственности исполняющую обязанности главы администрации через несколько дней после ее назначения.

О причинах претензий надзорного ведомства сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Выяснилось, что 1 ноября 2021 года жительница Кеми обратилась с письменным заявлением в администрацию района с просьбой дать разъяснения по вопросам расселения многоквартирного дома. В то время главой администрации был Дмитрий Петров. Ответ на обращение заявительницы был направлен лишь на 83 день с момента его поступления.

Прокуратура возбудила административное производство по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Но 11 января Петров уже ушел в отставку, а исполняющей обязанности была назначена его заместитель.

Прокуратура района возбудила в отношении нее административное производство и направила материалы в суд. Постановлением мирового судьи ей назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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Комментарии

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лесоруб
2022-01-22 11:41:59
Это нормально, сразу в тему войдет :)
Juniper59
2022-01-22 11:38:31
Дурдом.
Если срок рассмотрения заявления истёк ещё при Петрове, при чём тут новый человек?
Это, извините, всё равно как выгнать "ТехРент", найти новую компанию и на третий день впаять ей штраф за то, что Петрозаводск весь в прошлогоднем снегу.
Гость
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