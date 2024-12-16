Новый руководитель Минпромторга продолжает знакомиться с предприятиями Карелии

На территории «Амкодор-Онего» продолжаются работы по реконструкции.

Совместно с и. о. министра промышленности и торговли С. Е. Астаховой глава Минпромторга Карелии Дмитрий Родионов посетил завод «Амкодор-Онего». Об этом он сообщил в личном профиле в соцсети.

По его словам, на территории «Амкодор-Онего» продолжаются работы по реконструкции и модернизации завода, в том числе объектов инфраструктуры.

Предприятие активно пользуется федеральными мерами поддержки. При поддержке федерального фонда развития промышленности приобретен и введен в эксплуатацию станок лазерной резки металла. Смонтирована и уже работает покрасочная камера, отметил Дмитрий Родионов.

Напомню, что в рамках заключенного в 2019 году между ООО «Амкодор-Онего», Минпромторгом России и Правительством Республики Карелия специального инвестиционного контракта предприятие реализует инвестиционный проект по созданию и освоению промышленного производства лесозаготовительной техники, в ходе которого произведено более 240 единиц техники на сумму 4,6 млрд. рублей — поделился глава Минпромторга републики.

Он отметил, что в ведомстве планируют поддержать предприятие в части компенсации понесенных затрат на приобретенное оборудование.

«Данный проект не только укрепляет позиции „Амкодор-Онего“ на рынке лесозаготовительной техники, но и содействует развитию высоких технологий и созданию рабочих мест в регионе», — подчеркнул Дмитрий Родионов.