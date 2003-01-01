Новый руководитель назначен в Министерстве экономического развития Карелии

Замминпромторга Карелии Антон Фокин назначен и.о министра экономического развития.
Указ подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.
Антон Фокин в Минэке человек не новый. В ведомстве он трудился с 2018 года. Но после образования Минпромторга республики перешел в новое ведомство. Сначала занимал должность начальника отдела торговли, лицензирования и сферы питания. В октябре 2024 года был назначен на должность заместителя министра, которую занимал по настоящее время.
Он награжден Почетной грамотой правительства Карелии. Женат, воспитывает сына и дочь.
Добавим, что он сменил на посту и.о министра Александра Ломако, назначенного на эту должность в ферале этого года. Сейчас он вернется на должность первого заместителя министра.