Новый санитарный вертолет совершил первый рейс с пациентами в Карелии (ВИДЕО)

Глава Карелии рассказал, как Ми-8 приступил к выполнению санитарных задач.

Свой первый рейс из аэропорта Пески в Костомукшу совершил вертолет Ми-8, который в скором времени доставит в Петрозаводск двух пациентов для лечения, сообщил 22 июня в своем профиле губернатор Артур Парфенчиков.

«Новый борт прибыл в Карелию в мае. Он полностью оснащен и укомплектован оборудованием — при необходимости уже в пути можно проводить реанимацию и оказывать срочную медпомощь», — написал глава республики.

Он также подчеркнул, что еще пять лет назад санавиация в регионе не была развита вовсе, и тогда было принято решение ее возродить.

«Только за прошлый год мы совершили 150 вылетов, за каждым из которых — спасенная человеческая жизнь», - подвел итог Артур Парфенчиков.