«Приладожье» открылось на берегу Онего
01 сентября, 15:10
Когда работа — часть семьи
01 сентября, 14:47
Старт без ошибок: на семинаре в Петрозаводске рассказали, как начинающему бизнесу «взлететь»
01 сентября, 11:00
Ясно, сухо и до +19°С: погода 2 сентября порадует жителей Карелии теплом

17:00

Около 600 девятиклассников попробуют улучшить результаты экзаменов

16:40

Жителей Шелтозеро с Днем знаний поздравили почетные гости и артисты из Петрозаводска

16:30

Умер художник мультфильма «Остров сокровищ» Радна Сахалтуев

16:15

Артур Парфенчиков открыл школу № 3 Петрозаводска после капитального ремонта

16:05

Новый сервис убережет жителей Карелии от мошенников

15:40

Артур Парфенчиков встретился с ветераном СВО Дмитрием Пушкаревым

15:32

На трассе Фонтаны стартовал сентябрьский фестиваль

15:10

В Медвежьегорске после капремонта открылась школа

15:00

85-летний юбилей отмечает Петрозаводский госуниверситет

14:50

Автобус на севере Карелии отменят из-за убыточности маршрута

14:30

В Нацбиблиотеке Карелии пройдёт концерт в честь памяти погибшего театроведа

14:10

В День знаний музей «Кижи» откроет новую выставку для детей

13:50

Количество уроков истории вырастет в российских школах с этого года

13:20

Карелия вошла в топ-15 регионов России по количеству высокопроизводительных рабочих мест

13:00

Судебные приставы Карелии взыскали с должников по алиментам 630 миллионов рублей

12:40

Спасатели тушат пожар в многоквартирном доме на севере Карелии

12:20

Петрозаводчанок обманули при аренде квартиры и покупке собаки

12:10

Два водителя двухколесного транспорта пострадали в ДТП в Петрозаводске

11:50

Более шести тысяч карельских первоклассников отправились в школу

11:33

В Республиканском перинатальном центре прокомментировали отсутствие горячей воды и тепла

11:10

С 1 сентября в России вступили в силу важные законы и запреты

10:55

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электроэнергии

10:40

В Суоярви ночью загорелась опора ЛЭП

10:20

В Финляндии пройдет флешмоб за открытие границы с Россией

09:55

Футболист Александр Кержаков провел в Медвежьегорске турнир своего имени

09:30

В Петрозаводске проходит рейд «Столкновение»

09:20

С 1 сентября опоздавшие на авиарейс смогут использовать обратный билет

09:05

Два человека пострадали 31 августа в аварии на трассе в Карелии

08:50

В Карелии не стали возбуждать уголовное дело по факту гибели туристов на Белом море

08:30

МРОТ в России предложили поднять до 60 тысяч рублей

08:00

«Агрессия — это реакция на стресс»: российские кинологи опровергли суждение о мстительности собак

07:40

В Петрозаводске откроется выставка памяти известного карельского художника

07:20

43-летний житель Олонецкого района ушёл из дома и не вернулся

07:00

В центре Петрозаводска пропало электричество

06:40

Кровавая Луна взойдёт в небе над Россией

00:10

Росток краснокнижного Ореха Зибольда высадили в заповеднике «Кивач»

23:15

Пациенты Республиканского перинатального центра жалуются на отсутствие горячей воды

22:25

Финский политик назвал мигрантов из третьих стран «отбросами общества»

21:30

В Минобре Карелии пообещали взяться за ремонт полуразрушенной Мегрегской школы

20:20

В ночь на 1 сентября россияне смогут увидеть редкий звездопад

19:15

«Эмоции зашкаливали»: оператор машинного доения из Мегреги поделилась впечатлениями от участия в профконкурсе

18:20

Без существенных осадков и до +18°С: первый день осени встретит жителей Карелии теплом

17:00

Стали известны подробности гибели женщины в автокатастрофе под Пряжей

16:10

Вспыхнувший обогреватель стал причиной пожара в Мелиоративном

15:35

С 1 сентября при посадке в поезд у россиян начнут проверять биометрию

14:40

В Следкоме РФ возбудили уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Сегеже

13:15

В автомобильной аварии под Пряжей погибла женщина

12:25

Произошедший на Солнце выброс плазмы движется к Земле

11:40

Житель Прионежья обокрал событульника и потратил деньги на спиртное

10:45

В Олонецком районе сгорел одноэтажный дом

09:30

31 декабря в этом году будет выходным днем

00:10
Новый сервис убережет жителей Карелии от мошенников
Сегодня 15:40 Общество
Поделиться

Жители Карелии могут подключить сервис «второй руки» для защиты от мошенников.

фото: © Людмила Корвякова

С 1 сентября любой желающий сможет назначить родственника или близкого друга своим помощником для подтверждения банковских операций, рассказали в пресс-службе Национального банка Карелии.

— Если человек захочет перевести деньги или снять наличные, банк пришлет его помощнику уведомление об этой операции. Если операция покажется помощнику подозрительной, он может отклонить ее. На то, чтобы подтвердить или отклонить транзакцию, у него есть 12 часов. Банки могут установить и более короткий срок, который будет указан в соглашении. Если за отведенное время банк не получит согласие «второй руки», то не станет переводить деньги или не выдаст наличные, — говорится в сообщении банка.

Сервис позволит защитить от мошенников пожилых, людей с ограниченными возможностями здоровья, подростков. Даже если такой человек поверит аферистам и будет готов выполнить их указания, перевод денег на сторонние счета или запрос на снятие наличных в банкомате может отклонить его доверенное лицо.

Чтобы подключить сервис «второй руки», нужно обратиться в банк, в котором вы обслуживаетесь. Услугу может подключить только сам клиент. Он назначает помощника и определяет, какие операции будет с ним согласовывать. Механизм распространяется на денежные переводы, в том числе с использованием банковских карт, на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) и на снятие наличных. Можно определить и предельную сумму операций, после превышения которой потребуется подтверждение помощника. При этом у «второй руки» не будет доступа к счету подопечного и права самостоятельно совершать по его счету операции.

— 1 сентября начали действовать и другие нововведения. Так, для кредитов и займов от 50 тыс. рублей вводится «период охлаждения» — деньги заемщики получат не сразу после оформления договора, а с небольшой отсрочкой. Самозапрет на выдачу кредитов и займов теперь можно установить не только через портал Госуслуги, но и в офисах МФЦ. Как и сервис «второй руки», эти меры призваны усилить защиту людей от посягательств мошенников на их сбережения, — рассказал управляющий Отделением-НБ Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России Вадим Чекан.

Напомним, 1 марта этого года вступил в силу закон о самозапрете на кредиты. Граждане могут полностью или частично ограничить возможность брать займы в банках и микрофинансовых организациях. За четыре месяца возможностью воспользовались 12 миллионов россиян.

Обсудить (0)
