Новый сервис убережет жителей Карелии от мошенников

Жители Карелии могут подключить сервис «второй руки» для защиты от мошенников.

С 1 сентября любой желающий сможет назначить родственника или близкого друга своим помощником для подтверждения банковских операций, рассказали в пресс-службе Национального банка Карелии.

— Если человек захочет перевести деньги или снять наличные, банк пришлет его помощнику уведомление об этой операции. Если операция покажется помощнику подозрительной, он может отклонить ее. На то, чтобы подтвердить или отклонить транзакцию, у него есть 12 часов. Банки могут установить и более короткий срок, который будет указан в соглашении. Если за отведенное время банк не получит согласие «второй руки», то не станет переводить деньги или не выдаст наличные, — говорится в сообщении банка.

Сервис позволит защитить от мошенников пожилых, людей с ограниченными возможностями здоровья, подростков. Даже если такой человек поверит аферистам и будет готов выполнить их указания, перевод денег на сторонние счета или запрос на снятие наличных в банкомате может отклонить его доверенное лицо.

Чтобы подключить сервис «второй руки», нужно обратиться в банк, в котором вы обслуживаетесь. Услугу может подключить только сам клиент. Он назначает помощника и определяет, какие операции будет с ним согласовывать. Механизм распространяется на денежные переводы, в том числе с использованием банковских карт, на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) и на снятие наличных. Можно определить и предельную сумму операций, после превышения которой потребуется подтверждение помощника. При этом у «второй руки» не будет доступа к счету подопечного и права самостоятельно совершать по его счету операции.

— 1 сентября начали действовать и другие нововведения. Так, для кредитов и займов от 50 тыс. рублей вводится «период охлаждения» — деньги заемщики получат не сразу после оформления договора, а с небольшой отсрочкой. Самозапрет на выдачу кредитов и займов теперь можно установить не только через портал Госуслуги, но и в офисах МФЦ. Как и сервис «второй руки», эти меры призваны усилить защиту людей от посягательств мошенников на их сбережения, — рассказал управляющий Отделением-НБ Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России Вадим Чекан.

Напомним, 1 марта этого года вступил в силу закон о самозапрете на кредиты. Граждане могут полностью или частично ограничить возможность брать займы в банках и микрофинансовых организациях. За четыре месяца возможностью воспользовались 12 миллионов россиян.