Новый штамм коронавируса угрожает волной заболеваемости ближайшим летом

В Европе ждут новый штамм, распространившийся с Китае, уже в ближайшие пару недель.

Новый штамм коронавируса «Нимбус» может вызвать волну заболеваемости уже летом, сообщил со ссылкой на Daily Mail Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своем тг-канале.

Начало нового всплеска заболеваемости возможно уже в течение ближайших недель. «Нимбус» произошел от «Омикрона», другого штамма коронавируса, и уже распространился в Китае и Сингапуре.

Новому всплеску заболеваемости будет способствовать теплая, влажная погода и тесный контакт людей. При этом «Нимбус» может обладать повышенной способностью уклоняться от иммунной системы, что делает его наиболее опасным.

«Новый штамм не особо отличается в проявлениях от предыдущих — он вызывает усталость, лихорадку, мышечную боль и боль в горле», — уточнил глава карельского Минздрава, ссылаясь на материал издания.