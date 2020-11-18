Новый скейт-парк в Петрозаводске подсветят

В скейт-парке на стадионе "Юность" установят освещение, чтобы экстремалы могли заниматься там и в темное время суток, сообщили в администрации Петрозаводска.

Состоялся конкурс на установку освещения в скейт-парке на стадионе "Юность". Реализацией займётся электромонтажная компания ООО "Люмен +". На площадке появится четыре опоры.

Это позволит равномерно осветить скейт-парк и соблюсти требования безопасности. Высокие металлические опоры с разных сторон позволят избежать теней, которые могли бы нарушить координацию спортсменов при тренировках. Благодаря фонарям райдеры смогут безопасно и с комфортом заниматься на площадке и в тёмное время суток. Завершить установку планируют до декабря.

Новый скейт-парк на стадионе "Юность" оборудовали в рамках программы поддержки местных инициатив граждан. Смонтированные фигуры подходят для катания на скейтборде, BMX, роликах и "кик-скутере". Оборудование рассчитано на райдеров с начальным и средним уровнем. В парке предусмотрена линия фигур для изучения базовых трюков по прыжкам и скольжениям. При содействии партнёров и инициативной группы возле площадки также устанавливают скамейки. Освещение оборудуют благодаря сэкономленным средствам по итогам аукциона на основной проект.