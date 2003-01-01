Новый собственник петровского завода в Кончезеро рассказал, что планирует открыть в исторических зданиях

Руководитель компании «КМЗ», который купил здания бывшего чугуноплавильного завода в Кончезеро, рассказал о планах на исторический объект.

Сейчас Алексей Лощилов только принимает в собственность исторические здания завода. По его сведениям, это три цеха — два доменных и один формовочный. К ним есть пристройки советского времени. Весь комплекс использовался под мастерские и гараж для совхозной техники. Предприниматель консультируется с учеными-историками и сотрудниками Национального архива. В архиве обещали сделать подборку материалов по заводу: возможно сохранились исторические планы или изображения.

— От архивных материалов будем уже отталкиваться и выстраивать свой план работы. Будем представлять, что откровенный новодел, что можно снести для реставрации, что нужно оставить. После этого мы с техническими специалистами, реставраторами и представителями Управления по охране объектов культурного наследия будем работать, — говорит предприниматель.

Что касается внутреннего содержания, у команды, занимающейся восстановлением и развитием объекта большие планы. Скорее всего, центром станет музейная экспозиция, посвященная в первую очередь самому заводу и его истории. Подробнее читайте в статье.