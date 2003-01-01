Новый современный зал для тхэквондо открылся в Петрозаводске

В Спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) № 5 Петрозаводска на Московской, 14 состоялось торжественное открытие нового специализированного зала для занятий тхэквондо.

Дирекция спорта Петрозаводска на своей странице «В Контакте» сообщает, что зал расположен на улице Московской, 14 в здании СШОР 5.

— У нас появился новый современный комфортный спортивный зал для проведения тренировок для наших тхэквондистов, зал, в который хочется приходить, зал, в котором хочется тренироваться и проводить свободное время, — отметил руководитель СШОР № 5 Антон Годинов.

Годинов также подчеркнул личный вклад в реализацию проекта, приняв участие вместе с сыном в ремонтных работах на одном из этапов реконструкции. Он выразил уверенность, что проект реализован на все 100 процентов, и поблагодарил тренера Елизавету Тарасевич.

Открытие зала на финише года стало значимым событием для спортивной школы, которое позволит создать более качественные условия для тренировок спортсменов и их подготовки к новым победам в 2026 году.

Ранее мы сообщали, что команда Карелии завоевала 31 медаль на международном турнире по тхэквондо в Москве.