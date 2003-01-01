РЕКЛАМА
Новости

Ученик петрозаводской школы пришел на урок с ножом и свастикой на руках

16:34

Глава Карелии дал старт газификации микрорайона Древлянка-4 в Петрозаводске

16:20

На улицы Петербурга вышли дворники из Индии

16:02

В Панозеро состоялся долгожданный спуск на воду парома

15:48

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии водителя фургона, разорванного в столкновении с КамАЗом

15:35

Транспортная компания в Петрозаводске задолжала сотрудникам более 300 тысяч рублей

15:21

В России рассказали о новых «плавающих» размерах выплат семьям с детьми в 2026 году

15:02

В Лахденпохском районе вновь пройдут взрывные работы

14:44

Новый современный зал для тхэквондо открылся в Петрозаводске

14:36

Roblox начал подготовку к возвращению в Россию

14:25

18-летний житель Пудожского района погиб в ходе СВО

14:16

Спрос на доставку еды в Карелии вырос на треть за год

14:06

В Петрозаводске признали брошенными пять старых автомобилей

13:44

100 классов и 56 дошкольных групп в Карелии вывели на карантин из-за повышенной заболеваемости ОРВИ

13:26

Семья из Петрозаводска, потерявшая в пожаре дом, ищет пропавших котов

13:06

«Это худшая игра в нашем исполнении»: тренер «Динамо-Карелия» прокомментировал заключительную домашнюю игру года

12:54

Замглавы Минэка Карелии оставила свой пост

12:42

За выходные в Петрозаводске 15 водителей отстранены от управления

12:21

Петрозаводчанин получил условный срок за кражу почти миллиона рублей со счета знакомого

12:07

На перекрестке Лыжной и Балтийской улиц в Петрозаводске разрешат движение прямо

11:47

В Новой Вилге из-за возможного минирования эвакуировали школу

11:44

ГАИ Карелии сообщает о введении платы за выписку из реестра транспортных средств

11:22

Жители Карелии стали больше слушать музыку и читать

11:15

Работники петрозаводского предприятия украли 32 лестницы

10:59

Стало известно, когда тротуары в Петрозаводске начнут посыпать крошкой, а не солью

10:46

Стали известны подробности жесткого ДТП с грузовиком и фургоном под Петрозаводском

10:31

В Карелии умер старейший поисковик

10:27

Названы места продажи новогодних елей в Петрозаводске

10:07

В Карелии сняли фильм о добыче «морского золота»

09:51

Мошенники под видом полицейских и банкиров выманили у пенсионерки из Петрозаводска 1,2 миллиона рублей

09:31

Карелия заняла 67-е место в итоговом рейтинге регионов России

08:59

Большую амбулаторию построили в поселке Ильинский в Карелии

08:38

Доски упали с крыши авто и разлетелись по дороге в центре Сортавалы

08:21

Двухдневная рабочая неделя ждёт россиян в конце декабря

08:02

Дом культуры и школу в Олонецком районе выставили на аукцион

07:43

Кадышева, Баста и Лолита: кого из исполнителей жители Карелии хотят видеть на корпоративах

07:22

Ладвинский дом-интернат отметил 90-летний юбилей

07:01

В полиции рассказали о самочувствии женщины и младенца, попавших под колёса авто на Голиковке

06:40

Крупный пожар почти уничтожил дом в Петрозаводске

04:33

Стали известны самые популярные имена для новорождённых в Петрозаводске

00:12

Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на перекрёстке в Петрозаводске

23:32

Женщину с грудным ребёнком на скорости сбили в Петрозаводске

22:23

Легкоатлеты из Петрозаводска завоевали медали в соревнованиях «На призы олимпийцев ЦСКА» в Москве

21:14

Умерла первая переводчица «Хоббита» Наталия Рахманова

20:30

Двое мальчиков взрывали петарды на детской площадке в Костомукше

18:32

Морозы до -14°С ударят в Карелии 22 декабря

17:24

Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звёзды» прошёл в Петрозаводске

17:05

Самая длинная ночь наступила в России

16:49

Автобус с детьми съехал в кювет на трассе «Кола»

15:38

Почти 30 карельских рек очистят от загрязнений

14:41

Стая волков вышла к жителям посёлка под Петрозаводском

13:23

Карельский Дед Мороз принял участие в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

11:56

Между Россией и Малайзией планируют запустить прямое авиасообщение

10:45

Несовершеннолетние вандалы из Питкяранты оборвали гирлянды в заводском сквере

09:34

Биатлонистка из Карелии Екатерина Лянгина завоевала золото на всероссийских соревнованиях

08:59

Названа Молодежная столица России в 2026 году

08:02

Умер актер сериала «Молодежка» Анатолий Лобоцкий

00:10
Новый современный зал для тхэквондо открылся в Петрозаводске
Сегодня 14:36 Спорт
В Спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) № 5 Петрозаводска на Московской, 14 состоялось торжественное открытие нового специализированного зала для занятий тхэквондо.

фото: © МУ "Дирекция спорта"

Дирекция спорта Петрозаводска на своей странице «В Контакте» сообщает, что зал расположен на улице Московской, 14 в здании СШОР 5.

— У нас появился новый современный комфортный спортивный зал для проведения тренировок для наших тхэквондистов, зал, в который хочется приходить, зал, в котором хочется тренироваться и проводить свободное время, — отметил руководитель СШОР № 5 Антон Годинов.
Годинов также подчеркнул личный вклад в реализацию проекта, приняв участие вместе с сыном в ремонтных работах на одном из этапов реконструкции. Он выразил уверенность, что проект реализован на все 100 процентов, и поблагодарил тренера Елизавету Тарасевич.
Открытие зала на финише года стало значимым событием для спортивной школы, которое позволит создать более качественные условия для тренировок спортсменов и их подготовки к новым победам в 2026 году.

Ранее мы  сообщали, что команда Карелии завоевала 31 медаль на международном турнире по тхэквондо в Москве.

