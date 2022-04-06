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Новый спортзал для каратистов открыли в здании универмага в Петрозаводске

Новости. Общество
08:05, 19 Апреля 2022
фото: © semnasem.ru

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В универмаге «Карелия» состоялась торжественная церемония открытия специализированного помещения для занятий каратэ киокусинкай.

Петрозаводское муниципальное предприятие «Агентство городского развития» продолжает развитие спортивно-оздоровительного центра в здании универмага «Карелия». В рамках реконструкции завершено оборудование еще одного спортивного зала, тренерской, раздевалок и санузла общей площадью 250 кв. метров, рассказали в пресс-службе Петросовета.


Петросовет

«Это завершающий этап перепрофилирования торговых площадей второго этажа под нужды спортивных федераций нашего города. На сегодняшний день здесь не осталось ни одного квадратного метра, которые бы не были задействованы для данных целей. Как было обещано ранее, в новом помещении будут заниматься воспитанники Центра каратэ киокусинкай Валентина Рынцына. Также на втором этаже с прошлого года функционируют залы тхэквондо и бокса, многофункциональные помещения для аэробики, спортивных танцев, фитнеса и йоги. Весь ремонт традиционно осуществлялся за счет собственных средств ПМУП «Агентство городского развития», - сообщил руководитель Агентства городского развития, депутат Петросовета Дмитрий Романов.

Городской парламентарий напомнил, что реконструкция торговых площадей была начата более трех лет назад. В 2019 году на третьем этаже здания универмага в самом центре города были открыты боксерский зал с рингом и три спортзала для занятий различными стилями каратэ. На следующем этапе – в течение двух лет - выполнено полное перепрофилирование второго этажа. А в настоящее время стартовали работы по ремонту третьего этажа, где в ближайшее время планируется сделать еще один дополнительный спортивный зал площадью 220 кв. метров.

Ранее власти Карелии сообщили о планах по ремонту школьных спортзалов.

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