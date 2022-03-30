Новый светофор на выезде из Петрозаводска отрегулируют

Режим работы светофора на перекрёстке Оборонной улицы и Лососинского шоссе на Древлянке изменится с четверга.

В четверг, 21 апреля, Управление автомобильных дорог Карелии вносит незначительные изменения в режим работы светофорного объекта, расположенного на выезде из новых районов Древлянки. Увеличение действия отдельных тактов основано на результатах мониторинга организации дорожного движения на примыкании Оборонной улицы к Лососинскому шоссе, сообщили в Минтрансе республики.

Ночью новый светофор будет переходить в мигание желтого цвета. При проезде перекрёстка водителям необходимо быть внимательными и руководствоваться установленными знаками приоритета, предупредили в министерстве.

Ранее сломавшиеся светофоры спровоцировали аварию на одном из перекрестков Петрозаводска.