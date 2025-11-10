Новый светофор начал работу на выезде с Пряжинского шоссе на трассу «Кола» около Петрозаводска

Новый светофорный объект улучшит выезд на трассу «Кола» для транспорта, который выезжает из Петрозаводска.

Сегодня, 11 ноября, начал работу новый светофор на 422-м километре трассы «Кола» у примыкания Пряжинского шоссе. Об этом рассказали в Упрдор «Кола». Ранее мы сообщали о его установке. Его ввод в эксплуатацию призван значительно упростить и обезопасить маневры как при повороте с федеральной дороги на региональную, так и при движении в обратном направлении.

Ещё два светофора, оснащённых кнопками для переключения сигналов, дорожники обустроят вблизи пешеходных переходов на улицах Ленина и Дзержинского в Медвежьегорске. Их установка и ввод в эксплуатацию запланированы на 2026 год.

Ранее мы рассказывали, что секции для поворота налево появились на светофорах в Октябрьском районе Петрозаводска.