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Новости. Общество
08:05, 08 Ноября 2019
фото: ©pxhere.com / CC0 Public Domain

Новый светофор появится на самом опасном переходе в Петрозаводске

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На Лососинском шоссе в районе дома № 30 появится дорожный объект с пешеходным вызывным устройством, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В субботу, 9 ноября, на Древлянке заработает новый светофор. На Лососинском шоссе, 30 появится дорожный объект с пешеходным вызывным устройством.

Напомним, согласно статистике, данный пешеходный переход стал одним из самых аварийных в городе в этом году. Последний наезд на пешехода произошел там 22 октября. 

С целью предотвратить наезды на людей, осенью там установили камеры, фиксирующующие непропуск пешеходов водителями. Нанесли новую разметку.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2019-11-08 09:09:11
Весь город перегородили дурацкими мигалками. Подземные переходы через магистрали надо строить. Вот это действительно будет борьба за безопасность.
mobikk
2019-11-08 09:26:11
David,
город маленький
надо машин поменьше
Гость
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