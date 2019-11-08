Новый светофор появится на самом опасном переходе в Петрозаводске

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На Лососинском шоссе в районе дома № 30 появится дорожный объект с пешеходным вызывным устройством, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В субботу, 9 ноября, на Древлянке заработает новый светофор. На Лососинском шоссе, 30 появится дорожный объект с пешеходным вызывным устройством.
Напомним, согласно статистике, данный пешеходный переход стал одним из самых аварийных в городе в этом году. Последний наезд на пешехода произошел там 22 октября.
С целью предотвратить наезды на людей, осенью там установили камеры, фиксирующующие непропуск пешеходов водителями. Нанесли новую разметку.
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