Новый светофор установили на выезде с Пряжинского шоссе на трассу «Кола» около Петрозаводска

Новый светофор улучшит выезд на трассу «Кола» для транспорта, который выезжает из Петрозаводска.

О том, что на федеральной трассе Р-21 «Кола» и автодороге А-119 в Карелии установят три новых светофора мы ранее уже рассказывали.

В настоящий момент новый светофор уже установлен на 422-м километре трассы «Кола» у примыкания Пряжинского шоссе. Сейчас он работает в режиме «мигающий желтый». Как сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола», данный светофор запустят в ноябре. Его ввод в эксплуатацию значительно упростит и обезопасит маневры как при повороте с федеральной дороги на региональную, так и при движении в обратном направлении.

Ещё два светофора, оснащённых кнопками для переключения сигналов, дорожники обустроят вблизи пешеходных переходов на улицах Ленина и Дзержинского в Медвежьегорске. Их установка и ввод в эксплуатацию запланированы на 2026 год.

В Упрдор «Кола» попросили напомнить водителям, которые все еще не поменяли летние шины на зимние, поскорее сделать это.

Секции для поворота налево появились на светофорах в Октябрьском районе Петрозаводска.