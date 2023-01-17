Новый троллейбус в Петрозаводске закидали камнями (ФОТОФАКТ)

Вандалы разбили стекла в троллейбусе №1 на улице Пробной.

В минувшую пятницу, 17 февраля, около 18:00 при проезде пешеходного перехода перед остановкой улица Пробная в сторону центра по маршруту №1 в троллейбус бортовой номер 427 со стороны детской площадки кинули камень. Вандалы повредили стекло по левому борту троллейбуса, пострадавших нет. Об этом сообщили в официальном паблике «Городского транспорта».

Как рассказали «Столице на Онего» в троллейбусном управлении, по камерам наблюдения пока не очень понятно, кто разбил стекло, машин в тот момент не проезжало, вандалов было не видно. Водитель троллейбуса не исключает, что кто–то мог «стрелять» по окнам. При этом пострадавших при инциденте нет.

«Новый троллейбус будет простаивать в ожидании ремонта!» - пишут в паблике «Городского транспорта».

Ранее сообщалось, троллейбусы на длинных февральских выходных в Петрозаводске будут ездить реже.