Новый тротуар на Перевалке в Петрозаводске вызвал возмущения горожан

Пешеходную дорожку на Мичуринской заузили и обустроили ее вокруг фонарных столбов и колонки.

Формальное благоустройство — иначе не скажешь. Тротуар есть, а какой — неважно.

Жители Перевалки сфотографировали тротуар, который еще только обустраивают, но уже понятно, что он слишком узкий, да еще и с препятствиями.

«Уважаемая администрация, а что это за ноу-хау на тротуаре на ул. Мичуринская, напротив дома 35. Мало того, что тротуар метр в ширину, так ещё и на нем колонка стоит и опоры ЛЭП. Я молчу, о том, как ходить, но как с коляской проехать?» — задались вопросом жители в паблике «Подслушано в ПТЗ».

Добавим, что в прошлом году дорогу по Мичуринской ремонтировали. Но, видимо, проектом тротуары предусмотрены не были. Теперь пытаются решить проблему. Ведь дорога проходит к детской школе искусств имени М. А. Балакирева, консультативно-диагностическому корпусу онкодиспансера, а также к кожвендиспансеру.

Ранее в мэрии Петрозаводска рассказали, почему не будут обустраивать тротуар на Казарменном мосту.