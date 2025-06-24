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Новый цех камнеобработки запустили на петрозаводском предприятии «Цветные граниты»

Новости. Экономика
11:08, 08 Июля 2025
фото: © Пресс-служба правительства РК

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Планы по развитию завода глава региона Артур Парфенчиков обсудил с руководством предприятия.

В середине 2025 года на петрозаводском предприятии «Цветные граниты» запустили в работу новый цех камнеобработки. Здесь ввели в эксплуатацию шесть станков, новый погрузчик и кран. Как отметил директор ООО «Цветные граниты», развитие производства требует открытия дополнительных рабочих мест. В новом цеху уже трудоустроили 16 человек. В перспективе на самом предприятии создадут еще порядка 20 вакансий, а сейчас на предприятии трудятся 150 человек. При этом новые кадры проходят стажировку на производстве, что позволяет узнать им все особенности работы установленного здесь оборудования и более эффективно его использовать.

Завод по камнеобработке ООО «Цветные граниты» действует на территории Петрозаводска в районе Южной промзоны с 2024 года. Здесь производят строительные материалы, брусчатку, бордюры, детали интерьера и архитектурные элементы. География сбыта обширна: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, поступают заявки из Башкирии, Татарстана.



Глава региона обсудил с руководством планы развития завода. Ожидается, что с развитием мощностей, по итогам 2025 года объем налогов, уплаченных в бюджет Карелии предприятием «Цветные граниты», вырастет почти на 15% по сравнению с 2024 годом.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что традиционный драйвер экономики региона — камнеобработка — сегодня развивается быстрыми темпами.

— Карельский камень востребован во многих регионах России. У него много преимуществ — это твердость, цветность, высокое качество и отсутствие железа в составе породы, — сказал руководитель региона. — Важно, что мы вывозим не сырье, а готовый продукт с высокой добавленной стоимостью. В сентябре в Карелии состоится очередной форум, посвященный камнеобработке. Наша задача — сделать республику центром компетенций по обработке камня.



Артур Парфенчиков также отметил, что по итогам визита министра промышленности и торговли России Антона Алиханова принято решение об участии Минпромторга в форуме на секции, посвященной производству горнодобывающего оборудования.

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