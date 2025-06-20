Новый туристический комплекс появился на горе в Карелии

В Медвежьегорске реализуется проект по созданию туркомплекса «Гора Лысуха».

Новый туристический комплекс «Гора Лысуха» создает в Медвежьегорске компания «Лабиринт», сообщили в Минэкономразвития Карелии. Проект предусматривает разработку туристических маршрутов, создание современного глэмпинга и предоставление услуг питания.

— Интересный инвестпроект «Гора Лысуха» сегодня в активной стадии реализации. Местным предпринимателем Олегом Савченко уже сделано немало: восстановлена подъездная дорога, смонтировано освещение и смотровая площадка, расчищены и приведены в порядок военные укрепления, — рассказал вице-премьер Республики Карелия Олег Ермолаев.

Комплекс расположен на окраине Медвежьегорска, где располагался один из узлов обороны финских войск с 1941 по 1944 годы. Место известно своими дотами, вырубленными прямо в скале, и туннельными казармами, одна из которых хорошо сохранилась.

На территории комплекса уже расчищена территория. Освещены туннели, сделаны пешеходные дорожки, подъездная дорога и парковка на 20 автомобилей. За первый месяц работы гору посетили более 500 человек. В планах — создание глэмпинга. Общий объем инвестиций планируется в 20 миллионов рублей, будет создано 10 рабочих мест.

Журналист «Столицы на Онего» посетил новый объект. Читайте скоро материал с места: репортаж и интервью с Олегом Савченко.